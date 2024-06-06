ВОЗ выявила в Мексике первый случай заражения человека птичьим гриппом A(H5N2)

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) зафиксирован в Мексике, однако риск распространения болезни среди людей низкий.

Об этом сообщили в ВОЗ, передаёт ТАСС.

По данным организации, заболевшим оказался 59-летний житель штата Мехико. При этом источник заражения в настоящее время не известен.

Мужчина не контактировал с домашней птицей, но имел другие заболевания. По словам родственников, до появления острых симптомов он уже был «прикован к постели». 24 апреля пациент обратился за помощью к медикам и скончался в тот же день.

В ВОЗ также отметили, что вирусы A(H5N2) были обнаружены у домашней птицы в Мексике. Однако риск заболевания для населения в организации оценили как низкий.

В прошлом году вспышку высокопатогенного вируса птичьего гриппа выявили во Франции на ферме по выращиванию индейки.