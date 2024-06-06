Во Франции арестовали уроженца Донбасса после взрыва в отеле

Полиция Франции арестовала уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он жил.

Как сообщает Le Figaro, на месте ЧП жандармы нашли фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывчатки. Мужчина получил ранения на фоне взрыва в номере отеля.

По данным источников Le Journal du Dimanche, задержанный якобы планировал подорвать французскую военную технику, предназначавшуюся для отправки на Украину.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование, мужчину передали сотрудникам Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поставка Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать объекты в России, «не является эскалацией».

Макрон также выступил за то, чтобы разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории.