Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес КНР может дорого обойтись Киеву
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Об этом пишет РИА Новости.
Депутат заявил, что причинами такого поведения Зеленского стали «звёздная болезнь» и его окружение, которое не даёт ему мыслить трезво. По словам Арьева, с КНР не нужно разговаривать «хамским тоном».
Если Пекин видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с китайской стороной о любых вариантах сотрудничества, подчеркнул он.
Депутат добавил, что КНР привык действовать достаточно активно в отношении «наказаний».
«Ну вот они намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины», — сказал он, по всей видимости, имея в виду слова представителя МИД Китая о том, что Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Киева.
Ранее МИД Китая призвал ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нелогичным искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России.