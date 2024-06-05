Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес КНР может дорого обойтись Киеву

Хамство Владимира Зеленского в адрес Пекина может дорого обойтись Киеву, заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев в интервью бывшему парламентарию Бориславу Берёзе.

Об этом пишет РИА Новости.

Депутат заявил, что причинами такого поведения Зеленского стали «звёздная болезнь» и его окружение, которое не даёт ему мыслить трезво. По словам Арьева, с КНР не нужно разговаривать «хамским тоном».

Если Пекин видит, что Зеленский не вполне адекватен, то это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с китайской стороной о любых вариантах сотрудничества, подчеркнул он.

Депутат добавил, что КНР привык действовать достаточно активно в отношении «наказаний».

«Ну вот они намекнули, что может быть сейчас таким наказанием для Украины», — сказал он, по всей видимости, имея в виду слова представителя МИД Китая о том, что Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Киева.

Ранее МИД Китая призвал ускорить подготовку к по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нелогичным искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России.