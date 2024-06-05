RT в Telegram
Подпишись

FT: Украина к зиме будет большую часть суток без света

Короткая ссылка
К зиме Украина будет находиться большую часть суток без света — нужно к этому готовиться, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
FT: Украина к зиме будет большую часть суток без света
  • AP

«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — приводит РИА Новости заявление одного из них.

Ещё один собеседник издания, оценивая нанесённый украинской энергетике ущерб, отметил, что аварийные отключения будут новой нормой.

«Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку разрушительной, а другой заявил, что... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня», — сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.

4 июня на Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить