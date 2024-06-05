FT: Украина к зиме будет большую часть суток без света

К зиме Украина будет находиться большую часть суток без света — нужно к этому готовиться, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте», — приводит РИА Новости заявление одного из них.

Ещё один собеседник издания, оценивая нанесённый украинской энергетике ущерб, отметил, что аварийные отключения будут новой нормой.

«Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку разрушительной, а другой заявил, что... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня», — сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.

4 июня на Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.