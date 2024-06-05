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FT: США выделят Киеву $50 млрд, если ЕС продлит санкции на неопределённый срок

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В газете Financial Times сообщили, что Вашингтон намерен предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, если Евросоюз продлит антироссийские санкции на неопределённый срок.
FT: США выделят Киеву $50 млрд, если ЕС продлит санкции на неопределённый срок
  • Gettyimages.ru

В публикации говорится, что американский кредит Киеву будет погашен за счёт прибыли от замороженных активов России.

Издание ссылается на документ, который обсудят во время встречи главы министерств финансов европейских стран.

Детали кредита ещё предстоит уточнить, отмечает газета. 

Ранее сообщалось, что западные страны намерены препятствовать развитию военно-промышленного комплекса России. Они планируют ограничить возможности импорта компонентов для производства снарядов и бронетехники.

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