Йеллен сообщила о планах G7 дать Украине кредит за счёт доходов с активов России

Возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных активов России, обсуждают страны Запада.

Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от «группы семи» (G7), а также возможность использования прибыли для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», — сказала она, добавив, что такой подход «пользуется значительной поддержкой».

Ранее в Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.