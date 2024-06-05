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Йеллен сообщила о планах G7 дать Украине кредит за счёт доходов с активов России

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Возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться благодаря доходам с замороженных активов России, обсуждают страны Запада.

Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от «группы семи» (G7), а также возможность использования прибыли для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», — сказала она, добавив, что такой подход «пользуется значительной поддержкой».

Ранее в Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

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