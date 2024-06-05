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В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России

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Новые заявление по изъятию замороженных активов России могут прозвучать после предстоящей встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

С таким заявлением выступил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что изъятие замороженных российских активов будет существенным пунктов повестки дня на встрече лидеров двух стран. Салливан указал на важность «большого рывка» в этом вопросе до саммита G7.

«Это приоритет для США. Возможно, мы сможем рассказать вам больше после того, как президент (Байден. — RT) и президент Макрон смогут провести переговоры», — цитирует Салливана ТАСС.

Помимо этого, Салливан заявил, что США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине.

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