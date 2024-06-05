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Галузин: переговоры по Украине требуют признания нынешних территориальных реалий

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Москва открыта к переговорам по Украине, однако их проведение требует признания текущих территориальных реалий.

Такую точку зрения высказал в беседе с ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

Он отметил, что диалог по Украине должен учитывать интересы российской стороны. При этом неизменной, по его словам, остаётся позиция Москвы по достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования кризиса.

«Для этого, прежде всего, должны быть устранены его первопричины и признаны современные геополитические и территориальные реалии», — заявил Галузин, добавив, что Запад также должен перестать накачивать ВСУ оружием, а Киев — прекратить боевые действия.

Ранее в Швейцарии выступили с призывом не превращать конференцию по Украине в антироссийскую.

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