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Американский беспилотник-разведчик продолжает летать в 170 км от Ялты

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Американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 обнаружился к югу от Крымского моста, включив радиолокационный ответчик, сообщает «Военная хроника».

Как утверждается, сейчас дрон продолжает нарезать круги в воздушном пространстве в 170 км от Ялты.

Как стало известно днём 4 июня, в Чёрном море работал высотный беспилотник-разведчик RQ-4B. Тем временем на посадку в польский Жешув из Норвегии с военным грузом заходил транспортник Boeing C-17A Globemaster III.

После этого дрон пропал с радаров и перестал отображаться на сервисах по отслеживанию полётов. Вероятно, оператор БПЛА тогда отключил радиолокационный ответчик.

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