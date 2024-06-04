RT в Telegram
Подпишись

В Чёрном море работает высотный беспилотник-разведчик RQ-4B

Короткая ссылка
В Чёрном море работает высотный беспилотник-разведчик RQ-4B, сообщает «Военная хроника». Тем временем на посадку в польский Жешув из Норвегии с военным грузом заходит транспортник Boeing C-17A Globemaster III.
В Чёрном море работает высотный беспилотник-разведчик RQ-4B
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Simonsen

26 мая «Военная хроника» сообщила о дежурстве возле берегов Сочи американского беспилотника RQ-4B Global Hawk.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить