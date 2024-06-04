В Чёрном море работает высотный беспилотник-разведчик RQ-4B
В Чёрном море работает высотный беспилотник-разведчик RQ-4B, сообщает «Военная хроника». Тем временем на посадку в польский Жешув из Норвегии с военным грузом заходит транспортник Boeing C-17A Globemaster III.
- Gettyimages.ru
- © Erik Simonsen
26 мая «Военная хроника» сообщила о дежурстве возле берегов Сочи американского беспилотника RQ-4B Global Hawk.
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