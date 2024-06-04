Избранный президент Мексики поблагодарила Россию и Путина за поздравления
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«Благодарим правительство Российской Федерации с президентом Владимиром Путиным за поздравление. Без сомнения, диалог и поиск возможного сотрудничества между нашими странами будут продолжены», — сообщила Шейнбаум на своей странице в X.
Владимир Путин ранее поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах. Он подчеркнул, что Мексика считается дружественным партнёром российской стороны в Латиноамериканском регионе.
Впервые в истории Мексики пост главы государства займёт женщина.