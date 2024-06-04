RT в Telegram
Подпишись

Избранный президент Мексики поблагодарила Россию и Путина за поздравления

Короткая ссылка
Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила Россию и президента Владимира Путина за поздравления с победой на выборах.
Избранный президент Мексики поблагодарила Россию и Путина за поздравления
  • Gettyimages.ru
  • © Hector Vivas

«Благодарим правительство Российской Федерации с президентом Владимиром Путиным за поздравление. Без сомнения, диалог и поиск возможного сотрудничества между нашими странами будут продолжены», — сообщила Шейнбаум на своей странице в X.

Владимир Путин ранее поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах. Он подчеркнул, что Мексика считается дружественным партнёром российской стороны в Латиноамериканском регионе.

Впервые в истории Мексики пост главы государства займёт женщина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить