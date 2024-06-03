RT в Telegram
Подпишись

Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом Мексики

Короткая ссылка
Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики, объявил нынешний глава государства Лопес Обрадор. Впервые в истории страны этот пост займёт женщина.
Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом Мексики
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Velasquez

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звёздные времена гордости и трансформации», — написал президент в X.

Шейнбаум является кандидатом от правящей партии Morena, которую возглавляет Обрадор.

Как пишет CNN, Шейнбаум, согласно предварительным данным, набрала от 58,3 до 60,7% голосов. Кандидат от оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес набрала от 26,6 до 28,6% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить