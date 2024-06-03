Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом Мексики

Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики, объявил нынешний глава государства Лопес Обрадор. Впервые в истории страны этот пост займёт женщина.

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звёздные времена гордости и трансформации», — написал президент в X.

Шейнбаум является кандидатом от правящей партии Morena, которую возглавляет Обрадор.

Как пишет CNN, Шейнбаум, согласно предварительным данным, набрала от 58,3 до 60,7% голосов. Кандидат от оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес набрала от 26,6 до 28,6% голосов.