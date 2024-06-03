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Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием президентом Мексики

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Российский лидер Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики.
Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием президентом Мексики
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин в своём обращении к Шейнбаум, Мексика считается дружественным партнёром российской стороны в Латиноамериканском регионе.

Глава России выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на высоком посту поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странам.

Путин отдельно пожелал ей успехов в государственной деятельности.

Ранее стало известно, что Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики.

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