Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием президентом Мексики

Российский лидер Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин в своём обращении к Шейнбаум, Мексика считается дружественным партнёром российской стороны в Латиноамериканском регионе.

Глава России выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на высоком посту поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странам.

Путин отдельно пожелал ей успехов в государственной деятельности.

Ранее стало известно, что Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики.