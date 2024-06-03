Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с избранием президентом Мексики
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отметил Путин в своём обращении к Шейнбаум, Мексика считается дружественным партнёром российской стороны в Латиноамериканском регионе.
Глава России выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на высоком посту поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странам.
Путин отдельно пожелал ей успехов в государственной деятельности.
Ранее стало известно, что Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики.