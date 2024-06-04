Ассоциация журналистов БРИКС требует уволить Анну Нейстат из фонда Клуни
- Gettyimages.ru
- © Jihad Muhammad Behlok/Anadolu Agency
Нейстат ранее сказала, что фонд будет добиваться преследования «российских пропагандистов» за якобы подстрекательство к геноциду.
«Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест... Это важно, потому что мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, — напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы», — отмечала она.
Актёр Джордж Клуни впоследствии заявил, что никого преследовать не собирается, а его сотрудница «неверно выразилась».