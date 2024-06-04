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Ассоциация журналистов БРИКС требует уволить Анну Нейстат из фонда Клуни

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Ассоциация журналистов БРИКС потребовала уволить Анну Нейстат из американского фонда Клуни после её слов о преследовании российских журналистов. Высказывание юриста противоречит международному праву, заявили RT в организации.
Ассоциация журналистов БРИКС требует уволить Анну Нейстат из фонда Клуни
  • Gettyimages.ru
  • © Jihad Muhammad Behlok/Anadolu Agency

Нейстат ранее сказала, что фонд будет добиваться преследования «российских пропагандистов» за якобы подстрекательство к геноциду.

«Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест... Это важно, потому что мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, — напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы», — отмечала она.

Актёр Джордж Клуни впоследствии заявил, что никого преследовать не собирается, а его сотрудница «неверно выразилась».

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