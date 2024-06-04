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В мексиканском штате Мичоакан убили мэра

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В мексиканском штате Мичоакан убили главу муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа.
В мексиканском штате Мичоакан убили мэра
  • Gettyimages.ru

«Правительство штата Мичоакан осуждает убийство... Была развёрнута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении», — говорится в заявлении секретариата правительства штата.

Как сообщает РИА Новости, накануне в этом же штате убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэля Дельгадо.

Ранее вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьера Роберта Фицо после покушения больше не под угрозой.

Следователи начали проверять версию о том, что совершивший покушение на Фицо действовал не один.

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