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В МИД России опровергли слухи о том, что талибы отказались ехать на ПМЭФ

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Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов опроверг слухи о том, что талибы* отказались ехать на ПМЭФ.
В МИД России опровергли слухи о том, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
  • РИА Новости

«Нет. Министр труда (правительства Афганистана. — RT) уже в пути», — сказал он РИА Новости.

Кабулов уточнил, что чиновника будут сопровождать ещё несколько человек.

Кабулов до этого говорил, что статус террористической организации у движения «Талибан» в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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