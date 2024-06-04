В МИД России опровергли слухи о том, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
- РИА Новости
«Нет. Министр труда (правительства Афганистана. — RT) уже в пути», — сказал он РИА Новости.
Кабулов уточнил, что чиновника будут сопровождать ещё несколько человек.
Кабулов до этого говорил, что статус террористической организации у движения «Талибан» в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.