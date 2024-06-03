Армия Израиля сообщила о гибели четырёх заложников у ХАМАС
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«Решение об объявлении четырёх заложников погибшими было основано на разведданных и подтверждено экспертной комиссией Министерства здравоохранения в координации с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля», — говорится в заявлении.
Обстоятельства смерти в плену у ХАМАС уточняются.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.
Президент США Джо Байден отметил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.