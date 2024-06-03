Армия Израиля сообщила о гибели четырёх заложников у ХАМАС

В ЦАХАЛ сообщили о гибели четырёх израильских заложников, их тела находятся у ХАМАС.

«Решение об объявлении четырёх заложников погибшими было основано на разведданных и подтверждено экспертной комиссией Министерства здравоохранения в координации с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля», — говорится в заявлении.

Обстоятельства смерти в плену у ХАМАС уточняются.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.

Президент США Джо Байден отметил, что израильские власти передали представителям палестинского движения ХАМАС новый план прекращения огня.