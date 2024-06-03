FT: чиновники испугались ядерного ответа России на действия Запада

Западные чиновники обеспокоены возможной реакцией России на их действия в конфликте на Украине.

По данным The Financial Times, политики нервничают из-за разрешения на использование западного оружия Украиной для ударов по России.

«Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО», — говорится в материале издания.

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить американским оружием ограниченные удары по объектам на территории России. Подобное решение якобы призвано помочь ВСУ ослабить натиск российских войск в Харьковской области.

В МИД России заявили, что Соединённые Штаты недооценивают серьёзность того отпора, который они могут получить. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия.