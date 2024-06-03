МИД России: США недооценивают серьёзность отпора, который могут получить
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Таким образом он прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена Киеву совершать атаки американским оружием в рамках контрбатарейной борьбы по прифронтовым регионам России в Харьковской области.
«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчётов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьёзность того отпора, который они могут получить. Президент России неоднократно высказывался на эту тему», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Он призвал США потратить определённое время на изучение того, что было детально сказано президентом России Владимиром Путиным.
Замминистра подчеркнул, что Путин сделал «весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьёзностью».
Ранее появилась информация, что Байден разрешил Киеву наносить американским оружием ограниченные удары по объектам на территории России. Подобное решение якобы призвано помочь ВСУ ослабить натиск российских войск в Харьковской области.