МИД России: США недооценивают серьёзность отпора, который могут получить

В МИД России заявили, что Соединённые Штаты недооценивают серьёзность того отпора, который они могут получить. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия.

Таким образом он прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена Киеву совершать атаки американским оружием в рамках контрбатарейной борьбы по прифронтовым регионам России в Харьковской области.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчётов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьёзность того отпора, который они могут получить. Президент России неоднократно высказывался на эту тему», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он призвал США потратить определённое время на изучение того, что было детально сказано президентом России Владимиром Путиным.

Замминистра подчеркнул, что Путин сделал «весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьёзностью».

Ранее появилась информация, что Байден разрешил Киеву наносить американским оружием ограниченные удары по объектам на территории России. Подобное решение якобы призвано помочь ВСУ ослабить натиск российских войск в Харьковской области.