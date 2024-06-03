Россия ввела новые ответные санкции против граждан Великобритании

В Министерстве иностранных дел России заявили о введении новых ответных санкций в отношении ряда британских политиков, журналистов и экспертов, ответственных за антироссийскую деятельность.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в соответствующий перечень попали местные политики, которые несут ответственность за антироссийский курс Лондона, а также другие лица, ответственные за разжигание русофобии в Британии.

«Уличённые во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране», — подчеркнули в министерстве.

Ранее британские власти добавили в антироссийский санкционный перечень ещё одно юридическое лицо.