МИД: Польша готова обучить подразделение из проживающих в стране украинцев
- РИА Новости
«Безопаснее и эффективнее будет подготовить подразделение, состоящее из украинцев (проживающих. — RT) в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию», — приводит его слова ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские беженцы могут создать в Европе новый миграционный кризис.
Как писало агентство Bloomberg, граждане Украины, переехавшие в Великобританию, регулярно сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.