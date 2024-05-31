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МИД: Польша готова обучить подразделение из проживающих в стране украинцев

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Польские власти готовы обучить военному делу проживающих в стране украинцев, которые подлежат призыву в вооружённые силы.
МИД: Польша готова обучить подразделение из проживающих в стране украинцев
  • РИА Новости

«Безопаснее и эффективнее будет подготовить подразделение, состоящее из украинцев (проживающих. — RT) в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию», — приводит его слова ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские беженцы могут создать в Европе новый миграционный кризис.

Как писало агентство Bloomberg, граждане Украины, переехавшие в Великобританию, регулярно сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.

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