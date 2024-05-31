Столтенберг предложил сделать выделение Украине €40 млрд в год обязательным
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«Мы должны сохранить поддержку как минимум на таком уровне на столько, на сколько потребуется», — цитирует его РИА Новости.
Он также призвал распределить эти расходы между государствами — членами альянса.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не согласится на ежегодное выделение Украине военной помощи на $40 млрд, если только это не будет связано с войной в Европе, как это предусмотрено Вашингтонским договором.