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Столтенберг предложил сделать выделение Украине €40 млрд в год обязательным

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил сделать обязательными к выделению €40 млрд на военную помощь Украине.
Столтенберг предложил сделать выделение Украине €40 млрд в год обязательным
  • Gettyimages.ru

«Мы должны сохранить поддержку как минимум на таком уровне на столько, на сколько потребуется», — цитирует его РИА Новости.

Он также призвал распределить эти расходы между государствами — членами альянса.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не согласится на ежегодное выделение Украине военной помощи на $40 млрд, если только это не будет связано с войной в Европе, как это предусмотрено Вашингтонским договором.

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