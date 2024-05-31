Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Dwight D. Eisenhower в Красном море

Йеменские хуситы объявили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море в ответ на удары США и Британии.

Бригадный генерал Яхья Сари заявил, что в ответ на американо-британскую агрессию ракетные силы и военно-морские силы йеменских ВС провели совместную операцию против авианосца.

Операция проводилась с использованием крылатых и баллистических ракет, а «попадание было точным», говорится в сообщении.

По информации Al Masirah, из-за обстрела со стороны американской и британской авиации здания радиостанции в городе Ходейда погибли 14 человек.

Американская ударная группа с авианосцем Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток в ноябре.