RT в Telegram
Подпишись

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Dwight D. Eisenhower в Красном море

Короткая ссылка
Йеменские хуситы объявили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Dwight D. Eisenhower в Красном море в ответ на удары США и Британии.
Хуситы заявили об ударе по авианосцу США USS Dwight D. Eisenhower в Красном море
  • © U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Kody Phillips

Бригадный генерал Яхья Сари заявил, что в ответ на американо-британскую агрессию ракетные силы и военно-морские силы йеменских ВС провели совместную операцию против авианосца.

Операция проводилась с использованием крылатых и баллистических ракет, а «попадание было точным», говорится в сообщении.

По информации Al Masirah, из-за обстрела со стороны американской и британской авиации здания радиостанции в городе Ходейда погибли 14 человек.

Американская ударная группа с авианосцем Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток в ноябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить