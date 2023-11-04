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CENTCOM: американская группа с авианосцем Eisenhower прибыла на Ближний Восток

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Американская ударная группа с авианосцем Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона (CENTCOM).

«Ударная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования в качестве усиления представительства в регионе», — говорится в заявлении в соцсети Х.

Ранее власти Соединённых Штатов приняли решение об отправке дополнительных 300 военнослужащих в зону ответственности Центрального командования ВС на Ближний Восток.

В октябре американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

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