Депутат бундестага Рот призвал разрешить ВСУ наносить удары по объектам в России
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«Для нас красная линия — это международное право, которое не будет нарушено, если Украина будет атаковать российские цели оружием, произведённым и поставленным Западом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с предупреждением в адрес Украины, что использование западного оружия для ударов по территории в глубине России может привести к ответным ударам Москвы.
Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.