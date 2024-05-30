Депутат бундестага Рот призвал разрешить ВСУ наносить удары по объектам в России

Глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот призвал разрешить ВСУ совершать ракетные удары по российским объектам.

«Для нас красная линия — это международное право, которое не будет нарушено, если Украина будет атаковать российские цели оружием, произведённым и поставленным Западом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с предупреждением в адрес Украины, что использование западного оружия для ударов по территории в глубине России может привести к ответным ударам Москвы.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.