Захарова призвала ЕС вспомнить заявления по продовольственной безопасности
- РИА Новости
Как отметила представитель МИД во время брифинга, российская сторона, с точки зрения Европейского союза, якобы не должна торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства.
«Когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад», — цитирует её РИА Новости.
Она подчеркнула, что ещё недавно западные страны говорили о необходимости накормить нуждающиеся страны и призывали к разного рода зерновым сделкам.
«Западные страны обязаны ответить перед народами стран различных континентов, когда они говорили правду», — добавила Захарова.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.