Захарова призвала ЕС вспомнить заявления по продовольственной безопасности

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала ЕС вспомнить свои заявления по продовольственной безопасности на фоне планов ввести заградительные пошлины на российское зерно.

Как отметила представитель МИД во время брифинга, российская сторона, с точки зрения Европейского союза, якобы не должна торговать своими энергетическими ресурсами, своими плодами труда в сфере сельского хозяйства.

«Когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что ещё недавно западные страны говорили о необходимости накормить нуждающиеся страны и призывали к разного рода зерновым сделкам.

«Западные страны обязаны ответить перед народами стран различных континентов, когда они говорили правду», — добавила Захарова.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.