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Евросоюз повысил пошлины на зерно из России и Белоруссии

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В Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.
Евросоюз повысил пошлины на зерно из России и Белоруссии
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Об этом написал в соцсети X вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно», — говорится в его сообщении.

Отмечается, что решение вступит в силу с 1 июля.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.

Он считает, что страны ЕС смогут найти такое зерно в другом месте, но это будет однозначно дороже.

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