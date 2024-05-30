Евросоюз повысил пошлины на зерно из России и Белоруссии
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Об этом написал в соцсети X вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно», — говорится в его сообщении.
Отмечается, что решение вступит в силу с 1 июля.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.
Он считает, что страны ЕС смогут найти такое зерно в другом месте, но это будет однозначно дороже.