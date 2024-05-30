Евросоюз повысил пошлины на зерно из России и Белоруссии

В Еврокомиссии заявили, что Совет ЕС принял решение повысить таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии.

Об этом написал в соцсети X вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно», — говорится в его сообщении.

Отмечается, что решение вступит в силу с 1 июля.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.

Он считает, что страны ЕС смогут найти такое зерно в другом месте, но это будет однозначно дороже.