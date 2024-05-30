МИД Дании: Копенгаген разрешит ВСУ применять F-16 для ударов по целям в России
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«Мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора — это часть самообороны», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с предупреждением в адрес Украины, что использование западного оружия для ударов по территории в глубине России может привести к ответным ударам Москвы.
Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.