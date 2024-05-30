Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте парламента.
«Парламент был распущен в четверг, 30 мая 2024 года», — говорится в заявлении.
Отмечается, что все парламентские дела завершены, а места в палате общин свободны до проведения выборов.
Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак пообещал вернуть в стране призыв на военную службу, если его партия сохранит власть.
Также сообщалось, что новое правительство Великобритании ожидает сложная проблема с наполнением госбюджета.