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Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов

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Британский парламент официально распущен. Выборы в законодательный орган страны назначены на 4 июля.
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте парламента. 

«Парламент был распущен в четверг, 30 мая 2024 года», — говорится в заявлении. 

Отмечается, что все парламентские дела завершены, а места в палате общин свободны до проведения выборов. 

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак пообещал вернуть в стране призыв на военную службу, если его партия сохранит власть. 

Также сообщалось, что новое правительство Великобритании ожидает сложная проблема с наполнением госбюджета.

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