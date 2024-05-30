Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов

Британский парламент официально распущен. Выборы в законодательный орган страны назначены на 4 июля.

Об этом сообщается на сайте парламента.

«Парламент был распущен в четверг, 30 мая 2024 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все парламентские дела завершены, а места в палате общин свободны до проведения выборов.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак пообещал вернуть в стране призыв на военную службу, если его партия сохранит власть.

Также сообщалось, что новое правительство Великобритании ожидает сложная проблема с наполнением госбюджета.