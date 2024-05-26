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Сунак пообещал вернуть в Британии военный призыв в случае победы на выборах

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Консервативная партия вернёт в Великобритании практику призыва на военную службу, если сохранит власть после выборов в парламент 4 июля.

С заявлением об этом выступил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак, слова которого приводит The Mail on Sunday.

«Тем, кто жалуется на то, что делать такую службу обязательной неразумно, я отвечу, что быть гражданином значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности», — отметил британский премьер.

Ранее Сунак пообещал в преддверии всеобщих выборов бороться за голос каждого жителя Великобритании.

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