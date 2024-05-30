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Semafor: молодёжь в США не доверяет власти

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По данным опроса, молодые американцы не доверяют политикам и считают, что США находятся в упадке.
Semafor: молодёжь в США не доверяет власти
  • Gettyimages.ru

Результаты опроса, проведённого компанией Blueprint, опубликовал портал Semafor. В нём приняли участие около 1 тыс. зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Как выяснилось, 64% участников считают, что «Америка находится в упадке». При этом 65% опрошенных согласились с тем, что почти все американские политики «коррумпированы и зарабатывают деньги за счёт своей власти». 

Портал приходит к выводу, что такой настрой среди молодёжи может стать проблемой для американского лидера Джо Байдена. Ему предстоит убедить молодых избирателей в том, что он способен изменить их жизнь к лучшему. 

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Байден хочет развязать войну с Россией из-за падающих рейтингов в преддверии выборов.

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