Журналист Херш: Байден хочет начать конфликт с Россией из-за падения рейтингов
Президент США Джо Байден хочет развязать войну с Россией на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский журналист Сеймур Херш.
- AP
«Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — заявил Херш в интервью YouТube-каналу London Real.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские избиратели перестали видеть в Байдене президента США.
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