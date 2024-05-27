RT в Telegram
Подпишись

Журналист Херш: Байден хочет начать конфликт с Россией из-за падения рейтингов

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден хочет развязать войну с Россией на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Журналист Херш: Байден хочет начать конфликт с Россией из-за падения рейтингов
  • AP

«Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — заявил Херш в интервью YouТube-каналу London Real.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские избиратели перестали видеть в Байдене президента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить