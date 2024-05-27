Журналист Херш: Байден хочет начать конфликт с Россией из-за падения рейтингов

Президент США Джо Байден хочет развязать войну с Россией на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский журналист Сеймур Херш.

AP

«Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — заявил Херш в интервью YouТube-каналу London Real. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские избиратели перестали видеть в Байдене президента США.