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Адейемо: страны G7 на саммите представят варианты использования активов России

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На предстоящем июньском саммите лидеров G7 в Италии страны «Большой семёрки» представят несколько вариантов использования замороженных российских активов для поддержки киевского режима.

Об этом сказал замглавы Минфина США Уолли Адейемо, пишет Bloomberg.

Адейемо отметил, что от принятого решения зависит то, как западные страны будут использовать замороженные суверенные активы России для военной поддержки ВСУ и инвестиций в восстановление Украины.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона даст аналогичный ответ в случае незаконного использования её активов западными странами.

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