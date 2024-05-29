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Президент Боливии назвал удары Израиля по Рафаху военным преступлением

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Президент Боливии Луис Арсе назвал удары Израиля по Рафаху военным преступлением.

Как он написал в соцсети X, Боливия осуждает бомбардировку Рафаха Израилем, которая привела к гибели десятков мирных граждан Палестины.

«Это новое военное преступление, совершённое армией Израиля, зловещее и необъяснимое», — указал глава латиноамериканского государства.

Он также призвал международное сообщество принять меры против Израиля, чтобы остановить геноцид.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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