Президент Боливии назвал удары Израиля по Рафаху военным преступлением
Как он написал в соцсети X, Боливия осуждает бомбардировку Рафаха Израилем, которая привела к гибели десятков мирных граждан Палестины.
«Это новое военное преступление, совершённое армией Израиля, зловещее и необъяснимое», — указал глава латиноамериканского государства.
Он также призвал международное сообщество принять меры против Израиля, чтобы остановить геноцид.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.