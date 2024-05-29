В Белом доме признали, что США причастны к выработке «формулы мира» Зеленского

Вашингтон действительно имеет отношение к выработке так называемой формулы мира, которую пытается продвигать Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Да, конечно», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва не имеет причин для ведения диалога по так называемой формуле мира Зеленского, которая представляет собой нереалистичный ультиматум России.