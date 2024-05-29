Израиль взял под контроль участок границы Египта и сектора Газа

Израильские военные взяли под контроль весь «филадельфийский коридор» — участок длиною в 14 км вдоль границы сектора Газа и Египта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Радио утверждает, что на данном участке было обнаружено 20 туннелей, соединяющих сектор Газа и Египет.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.