Израиль взял под контроль участок границы Египта и сектора Газа
- AP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Радио утверждает, что на данном участке было обнаружено 20 туннелей, соединяющих сектор Газа и Египет.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.