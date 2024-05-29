RT в Telegram
Подпишись

Израиль взял под контроль участок границы Египта и сектора Газа

Короткая ссылка
Израильские военные взяли под контроль весь «филадельфийский коридор» — участок длиною в 14 км вдоль границы сектора Газа и Египта.
Израиль взял под контроль участок границы Египта и сектора Газа
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Радио утверждает, что на данном участке было обнаружено 20 туннелей, соединяющих сектор Газа и Египет.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить