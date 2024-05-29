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Хуситы заявили о нанесении удара по шести коммерческим судам

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Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил о нанесении ударов военнослужащими страны по нескольких кораблям.
Хуситы заявили о нанесении удара по шести коммерческим судам
  • AP

Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По его словам, удары были нанесены по кораблям в Средиземном, Красном и Аравийском морях.

Уточняется, что судно LAAX подверглось удару и было сильно повреждено в Красном море. Там же были атакованы суда MOREA и Sealady. В Аравийском море под удар попали корабли ALBA и Maersk Hartford, а в Средиземном — Minerva Antonia.

Ранее йеменские хуситы нанесли ракетный удар по эсминцу USS Mason Соединённых Штатов в акватории Красного моря.

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