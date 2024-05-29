Лавров: США могут попросить страны Азии разместить у себя РСМД

Соединённые Штаты могут обратиться, помимо Филиппин, ещё к другим странам Азии с просьбой разместить ракеты средней и меньшей дальности.

Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Изначально американцы вышли из этого договора (о РСМД. — RT), чтобы осваивать теперь новые просторы, включая Филиппины. И я уверен, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже получат просьбы предоставить гостеприимную территорию для похожего рода вооружений», — считает Лавров.

Ранее постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов также выразил мнение, что США не прекратят милитаризацию Азии после размещения ракет средней дальности в регионе.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.