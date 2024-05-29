В США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции

Член конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси представил законопроект, предполагающий роспуск Федеральной резервной системы.

Как считает Мэсси, политика ФРС привела к «девальвации доллара и спровоцировала высокую инфляцию».

Конгрессмен предложил отменить закон 1913 года о создании Федеральной резервной системы и упразднить совет управляющих.

По его словам, ведомство из ничего создало триллионы долларов, чтобы одолжить их Министерству финансов и обеспечить беспрецедентные бюджетные расходы.

Ранее в материалах ABC News сообщалось, что рост цен в США остаётся главной проблемой для избирателей. Взрослое население страны склонно больше доверять экс-президенту Дональду Трампу в вопросах инфляции, чем главе государства Джо Байдену.