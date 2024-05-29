Белый дом: США не настроены на обострение конфликта на Украине в любой форме

Администрация Соединённых Штатов не добивается обострения конфликта на Украине в какой-либо форме. С таким утверждением выступили в Белом доме.

Комментируя предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине наносить удары западным оружием вглубь России, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон не хочет обострения сложившейся ситуации. «Мы не хотим, честно говоря, чтобы эта ситуация обострялась в любой форме», — приводит её слова ТАСС. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием.