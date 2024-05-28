Посольство России уличило Никки Хейли в «наглой и глупой лжи» об атаке ХАМАС

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, посетившая Израиль, распространяет глупую и наглую ложь, говоря о том, что Россия якобы имеет отношение к нападению ХАМАС, которое произошло 7 октября. Об этом заявило российское посольство в Израиле.

Дипломаты обратили внимание на интервью Хейли изданию Israel Hayom, в котором она «не мытьём, так катаньем» пытается убедить израильскую общественность в собственной версии о «воображаемой «причастности» России к организации террористического нападения на Израиль».

«Доказательства? Пожалуйста: «Я думаю, что мы знаем…(!)». Достойный вклад в изобретённый тоже одной дамой способ доказательства — «хайли лайкли», — заявило посольство России.

Такие тезисы Хейли уже пыталась продвигать в прошлом году, напомнило посольство.

«В очередной раз абсолютно бездоказательно американский политик распространяет глупую, наглую и откровенную ложь», — сказано в сообщении.

В феврале премьер-министр Италии Джорджа Мелони утверждала, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

На её слова отреагировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав итальянского политика тупицей.