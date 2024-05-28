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Зеленский эмоционально высказался о странах, которые «устраивает происходящее»

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Владимир Зеленский раскритиковал лидеров стран, которые до сих пор не определились с присутствием на украинской конференции в Швейцарии. Он намекнул на то, что такие страны можно сравнить с врагами.
Зеленский эмоционально высказался о странах, которые «устраивает происходящее»
  • AP

С такими заявлениями Зеленский выступил на пресс-конференции в Бельгии, трансляцию вело агентство Reuters.

Он напомнил, что есть главы государств, которые до сих пор не высказались.

«Вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения. Это указывает на то, что если вы молчите, то вас устраивает происходящее», — сказал Зеленский.

В Китае ранее не подтвердили присутствие на конференции в Швейцарии.

Как писало агентство Bloomberg, президент США Джо Байден может пропустить конференцию, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию.

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