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Путин призвал выстраивать отношения с действующей в Афганистане властью

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Афганистане есть проблемы, но призвал выстраивать отношения с действующей властью.
Путин призвал выстраивать отношения с действующей в Афганистане властью
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, RT ведёт прямую трансляцию. 

«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны», — отметил Путин.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что статус террористической организации у движения «Талибан»* в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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