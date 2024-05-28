ФСБ обвинила США и их союзников в попытках милитаризовать Арктику
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С таким заявлением выступил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России», — цитирует РИА Новости Кулишова.
По его словам, российский сектор Арктики богат природными и биологическими ресурсами и имеет огромный транспортно-логистический потенциал.
«Остаётся (регион. — RT) объектом захватнических устремлений Запада», — сказал Кулишов.
Ранее сообщалось, что Китай и Россия выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира.