ФСБ обвинила США и их союзников в попытках милитаризовать Арктику

В ФСБ России заявили, что с подачи Соединённых Штатов и их союзников делаются попытки милитаризации Арктики. Кроме того, создаются помехи экономическим проектам России в этом регионе.

С таким заявлением выступил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России», — цитирует РИА Новости Кулишова.

По его словам, российский сектор Арктики богат природными и биологическими ресурсами и имеет огромный транспортно-логистический потенциал.

«Остаётся (регион. — RT) объектом захватнических устремлений Запада», — сказал Кулишов.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира.