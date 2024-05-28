Посол Ливии анонсировал переговоры с Россией по поставкам автомобилей Aurus
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«Будем рассматривать возможность поставок Aurus в Ливию. Планируем начать переговоры с профильным российским министерством по этому вопросу. Уверен, в Ливии оценят российский Aurus по достоинству», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что в ОАЭ также заинтересованы в покупке большого количества российских Aurus.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства подарил северокорейскому коллеге автомобиль Aurus.