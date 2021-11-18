Мантуров: ОАЭ заинтересованы в покупке большого количества российских Aurus
- Reuters
«Я не могу сказать количество машин (это в процессе обсуждения) и в какой конкретно версии — скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», — цитирует Мантурова РИА Новости.
По его словам, уже эксплуатируется один лимузин.
Новый российский автомобиль Aurus Hydrogen на водородном топливе представили в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Модель отличается улучшенными экологическими показателями.
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