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Захарова рассказала о возможных ответных мерах для польских дипломатов

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В случае если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, последуют ответные меры. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
Захарова рассказала о возможных ответных мерах для польских дипломатов
  • globallookpress.com

По её словам, если документы поступят и будут содержать информацию об ограничении возможности для перемещения российских дипломатов, то Польша получит ответ, который «отрикошетит на польских дипломатах в России», сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

Позднее Захарова уточнила, что заявление Сикорский сделал накануне в Варшаве, и добавила, что Россия пока не получала никаких дипломатических нот или иных документов на этот счёт.

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