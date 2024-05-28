Захарова рассказала о возможных ответных мерах для польских дипломатов
- globallookpress.com
По её словам, если документы поступят и будут содержать информацию об ограничении возможности для перемещения российских дипломатов, то Польша получит ответ, который «отрикошетит на польских дипломатах в России», сообщает РИА Новости.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.
Позднее Захарова уточнила, что заявление Сикорский сделал накануне в Варшаве, и добавила, что Россия пока не получала никаких дипломатических нот или иных документов на этот счёт.