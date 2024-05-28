Захарова рассказала о возможных ответных мерах для польских дипломатов

В случае если Польша ограничит передвижение российских дипломатов, последуют ответные меры. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

По её словам, если документы поступят и будут содержать информацию об ограничении возможности для перемещения российских дипломатов, то Польша получит ответ, который «отрикошетит на польских дипломатах в России», сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

Позднее Захарова уточнила, что заявление Сикорский сделал накануне в Варшаве, и добавила, что Россия пока не получала никаких дипломатических нот или иных документов на этот счёт.