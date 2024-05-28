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МИД: Россия не получала от Польши документы об ограничениях дипломатов

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Россия не получала никаких документов из Польши в отношении ограничений передвижения российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
МИД: Россия не получала от Польши документы об ограничениях дипломатов
  • РИА Новости

«Это заявление вчера было сделано в Варшаве, оно остаётся пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот, или иных документов на этот счёт, или разъяснений», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по стране.

Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на ограничение передвижения дипломатов в Польше так, чтобы русофобская верхушка пожалела.

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