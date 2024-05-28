RT в Telegram
Подпишись

В Венгрии заявили, что не поддержат переизбрание Урсулы фон дер Ляйен в ЕК

Короткая ссылка
Венгрия не поддержит переизбрание на новый срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии заявили, что не поддержат переизбрание Урсулы фон дер Ляйен в ЕК
  • AP

«Я не знаю, чью поддержку ищет (Урсула фон дер Ляйен. — RT), но на нашу поддержку она рассчитывает напрасно. Думаю, здесь стоит принимать решение, основываясь на опыте и результате её деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Чиновник напомнил, что Европа на протяжении последних пяти лет страдала, переходя от одного кризиса к другому. По его словам, Еврокомиссия, включая Урсулу фон дер Ляйен, несёт ответственность за ухудшение жизни европейцев.

По данным газеты El País, Евросоюз накопил долг перед государствами-членами на сумму €7,16 млрд за передачу оружия Киеву. 

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить