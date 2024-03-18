Глава Евросовета Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы из-за якобы угрозы со стороны России.

«Россия представляет собой серьёзную военную угрозу... Поэтому мы должны быть готовы к обороне и перейти в режим «военной экономики», — написал он в статье для брюссельского портала Euractiv.

По словам Мишеля, для Европы пришло время взять ответственность за свою безопасность на себя и не рассчитывать на США или других союзников.

Политик также заявил о необходимости удвоить объём военных заказов к 2030 году.

Ранее глава Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба призвал альянс к «ментальному переходу» с мирного времени на время военной угрозы.